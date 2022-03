Thiago Monteiro vence e Brasil empata com Alemanha na Copa Davis

O Brasil empatou em 1 a 1 a disputa com a Alemanha na fase qualificatória da Copa Davis após Thiago Monteiro bater o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/3), nesta sexta-feira (4) no Parque Olímpico (Rio de Janeiro).

🇧🇷 T H I A G O 🇧🇷@dThiagoMonteiro fights past Jan-Lennard Stuff 6-3, 1-6, 6-3 to level things up with Germany at 1-1#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/J79UvKHWiO