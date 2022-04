City bate o Brighton & Hove Albion para retomar liderança do Inglês

Gols de Riyad Mahrez, Phil Foden e Bernardo Silva no segundo tempo deram ao Manchester City uma vitória de 3 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion, nesta quarta-feira (20), que levou os atuais campeões a recuperarem a liderança do Campeonato Inglês.

Após o Liverpool subir ao topo da tabela com uma goleada de 4 a 0 sobre o Manchester United na terça-feira (19), o City teve dificuldades para dar uma resposta no primeiro tempo no Etihad Stadium contra um Brighton bem organizado.

No entanto, as esperanças do Liverpool de permanecer no topo da classificação foram frustradas quando o City voltou para o segundo tempo com a antiga forma de campeão, abrindo o placar com o atacante argelino Mahrez aos 8 minutos da etapa final.

O gol acalmou os nervos do City e os anfitriões marcaram o segundo 12 minutos depois, quando um chute de Foden de longe desviou e enganou o goleiro do Brighton, Robert Sánchez.

Com o Brighton derrotado, Silva marcou um terceiro no final para selar a vitória que levou a equipe de Pep Guardiola a 77 pontos em 32 jogos. Eles estão um ponto à frente do Liverpool e buscam o quarto título em cinco anos.

Some snaps from our HUGE win tonight 📸🙌



🔵 3-0 🟡 #ManCity pic.twitter.com/iN4hU1KyWA — Manchester City (@ManCity) April 20, 2022

“Tivemos que vencer 14 jogos seguidos para conquistar o título antes”, disse Guardiola. “Se perdermos pontos, eles [Liverpool] serão campeões, se vencermos todos os nossos jogos, seremos campeões”, declarou o espanhol.

“Agora temos certeza matematicamente da qualificação para a Liga dos Campeões. Agora sabemos o que temos que fazer. Eles vão ganhar todos os jogos. É o Liverpool, um dos melhores times de todos os tempos. Na Premier League falta um mês. Faremos tudo o que pudermos para dar o nosso melhor”, concluiu.

O Liverpool estava atrás do City por 14 pontos em janeiro, mas voltou à corrida pelo título depois de vencer 11 de seus últimos 12 jogos do Campeonato Inglês.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.