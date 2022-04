Fórmula 1: Leclerc conquista vitória para a Ferrari no GP da Austrália

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou sua segunda vitória na temporada de Fórmula 1 com uma grandiosa pole no Grande Prêmio da Austrália neste domingo (10), enquanto o campeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, sofreu um déjà-vu com outra desistência.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆



He takes home his first-ever Grand Slam victory - pole, win and fastest lap!!! 🤩#AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL — Formula 1 (@F1) April 10, 2022

O carro de Leclerc foi dominante no renovado circuito de Albert Park, com o monegasco selando sua quarta vitória na carreira mais de 20 segundos à frente do vice-campeão da Red Bull, Sergio Pérez.

O terceiro colocado, George Russell, conquistou seu segundo pódio, o primeiro para a Mercedes, em um dia encorajador para a equipe, que tem enfrentado dificuldades em formar campeões.

“Que corrida e que ritmo”, disse Leclerc emocionado no rádio da equipe, tendo terminado mais de 20 segundos à frente de Pérez na corrida de 58 voltas. “O carro estava incrível hoje, muito bom pessoal”, concluiu.

Vencedor da abertura da temporada no Bahrein, Leclerc, de 24 anos, agora possui uma vantagem de 34 pontos sobre Russell e emerge como favorito para o campeonato.

As celebrações da Ferrari foram moderadas pelo abandono de Carlos Sainz logo após o início da corrida, enquanto o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Aston Martin, bateu o carro.

Verstappen estava em segundo atrás de Leclerc quando seu carro sofreu um problema e parou na 39ª volta, levantando fumaça.

“Eu sabia que não poderia enfrentar Charles, então não havia sentido em tentar colocar pressão sobre ele”, disse Verstappen à Sky. “Mas nós nem terminamos a corrida, então é bem frustrante e inaceitável”, afirmou.

O resultado foi semelhante ao da abertura da temporada no Bahrein, onde Verstappen abandonou a três voltas do final enquanto estava a caminho do segundo lugar.

Lewis Hamilton terminou em quarto para a Mercedes após largar em quinto no grid, tendo sido ultrapassado por Russell devido à parada para implantação do safety car.

Lando Norris e Daniel Ricciardo, da McLaren, terminaram em quinto e sexto, respectivamente, com a equipe apresentando melhoras após um mal início de temporada.

A vantagem de Leclerc foi eliminada pelo safety car, mas o monegasco derrotou o holandês e reconstruiu sua liderança até a final.

Segundo organizadores, cerca de 420 mil pessoas se reuniram em Albert Park durante a semana da corrida, tornando-se o maior público para um evento esportivo de fim de semana na Austrália.

