Villarreal elimina Bayern e vai às semifinais da Liga dos Campeões

O azarão Villarreal (Espanha) marcou um gol aos 43 minutos do segundo tempo com Samuel Chukwueze para empatar em 1 a 1 com o Bayern de Munique (Alemanha), nesta terça-feira (12), e avançar para as semifinais da Liga dos Campeões com uma vitória agregada de 2 a 1 sobre os alemães.

O Bayern, seis vezes campeão europeu e que havia vencido 12 dos últimos 13 jogos em casa na competição, empatou o confronto das quartas de final quando Robert Lewandowski marcou, aos 7 da segunda etapa, seu 13º gol nesta temporada da Liga dos Campeões.

Porém, a equipe alemã não conseguiu encontrar a rede novamente, apesar da intensa pressão no segundo tempo e várias chances perdidas.

Em vez disso, foi o Villarreal, semifinalista em 2006, que marcou graças ao reserva Chukwueze, que bateu o goleiro Manuel Neuer com um chute de pé esquerdo para silenciar a torcida local.

“Estamos muito felizes. Desde que o empate passou a ser nosso contra o Bayern, falamos a nós mesmos que poderíamos fazer isso”, declarou Gerard Moreno, atacante do Villarreal. “A confiança e a forma como esta equipe compete nos ajudaram a alcançar”, completou.

“Na primeira partida cometemos o erro de não encerrar o confronto, e todos os comentários servem de motivação para nós. Eles cometeram o erro de não nos matar hoje e nós aproveitamos isso”, concluiu.

Os espanhóis enfrentarão Liverpool (Inglaterra) ou Benfica (Portugal) nas semifinais (os ingleses venceram por 3 a 1 a partida de ida em Portugal).

