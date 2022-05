Atlético-MG enfrenta o Tolima no Mineirão pela Libertadores

O estádio do Mineirão será o palco, a partir das 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (25), do confronto entre Atlético-MG e Tolima (Colômbia), válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite a partida.

O Galo chega ao jogo já classificado para as oitavas de final e como o líder do Grupo D, com 11 pontos, e busca a vitória para ficar entre as melhores campanhas da competição e levar para a etapa do mata-mata o direito de fazer o jogo da volta dentro de casa.

💪🏾 Na Cidade do Galo, o elenco se reapresentou e deu início à preparação para enfrentar o Tolima, pela Libertadores!



📸 Veja o álbum de fotos da atividade: https://t.co/aZAgqFWTjn#VamoGalo #ContinenteAtleticano 🏴🏳️ pic.twitter.com/Tabz3HWLi3 — Atlético (@Atletico) May 24, 2022

“Claro que depende sempre do primeiro jogo. [Na última temporada], na Copa do Brasil decidimos alguns jogos fora de casa, e na Libertadores decidimos em casa. E, pela imprevisibilidade do futebol, na Copa do Brasil avançamos, fomos campeões, e na Libertadores, decidindo em casa, fomos eliminados. Mas eu, particularmente, prefiro decidir em casa com o apoio da nossa torcida”, declarou o lateral Mariano.

Já classificado, o técnico argentino Antonio Mohamed deve retornar com os titulares após poupá-los no último domingo (22) pela Copa do Brasil, quando o Atlético-MG derrotou o Brasiliense por 1 a 0. Já o Tolima tem oito pontos e precisa de pelo menos um empate para se classificar sem depender do resultado da partida entre Independiente Del Valle (Equador) e América-MG. Com cinco pontos, os equatorianos ainda podem ficar com a segunda vaga dentro da chave caso vençam o eliminado Coelho e o Galo triunfe.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Tolima ao vivo com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: