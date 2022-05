Botafogo arranca empate com o América-MG no Independência

Com um gol de Erison aos 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo arrancou um empate de 1 a 1 com o América-MG, no final da noite deste sábado (21) no estádio Independência, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Botafogo empata com o América-MG por 1 a 1, fora de casa. O gol alvinegro foi de Erison. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/L5c0P9Vkxm — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 22, 2022

Com este resultado o Alvinegro dorme no G4, na 4ª posição com 12 pontos. Já o Coelho fica na 8ª posição com dez pontos.

A equipe mineira começou melhor o confronto, e abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Aloísio aproveitou sobra de bola na área para dominar e bater de esquerda. Mas, quando tudo parecia caminhar para a confirmação do triunfo do América, o Botafog conseguiu igualar com Erison de cabeça após cobrança de escanteio.

1 a 1 em Cuiabá

Outra partida que terminou em empate de 1 a 1 foi disputado na Arena Pantanal, entre Cuiabá e Internacional.

#CUIxINT | ⏱️ | 2T | 50' - Fim de papo em Cuiabá. Com gol de Carlos de Pena, Inter empata em 1 a 1 na sétima rodada do @brasileirao#ColoradoJogaJunto 🇦🇹



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/n87hfDqCtW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 22, 2022

Logo aos 4 minutos de bola rolando o Dourado abriu o placar em gol em cobrança de falta de Valdívia. Mas o Colorado deixou tudo igual aos 37 minutos da etapa final com Carlos de Pena em cobrança de pênalti.