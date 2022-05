Circuito feminino de tênis divulga calendário sem torneios na China

A Associação das Tenistas Profissionais (WTA) divulgou na segunda-feira (16) um calendário de torneios atualizado para a temporada 2022 sem nenhum evento na China e sem definição do local do WTA Finals que encerrará a temporada.

O circuito feminino de tênis havia dito no mês passado que ainda estava trabalhando para encontrar uma solução para o impasse com a China sobre a questão da ex-tenista Peng Shuai, e que não retornaria ao país este ano.

A segurança da tenista ex-número um do mundo em duplas tornou-se uma grande preocupação depois que ela postou uma mensagem nas mídias sociais em novembro acusando o ex-vice-primeiro-ministro da China Zhang Gaoli de agressão sexual, antes de excluir a postagem e desaparecer da vista do público.

The WTA has announced an updated tournament calendar for the 2022 season ⬇️ — wta (@WTA) May 16, 2022

A WTA então suspendeu seus eventos na China, uma decisão que deve custar milhões de dólares ao circuito feminino de elite em transmissão e patrocínio.

Na ausência de torneios na China, a programação inclui um novo evento WTA 1000 em Guadalajara, no México, em outubro, e um evento WTA 500 em San Diego, na Califórnia, que acontecerá no mesmo mês.

A Tunísia também sediará um torneio WTA 250.

“O calendário da WTA 2022 fornecerá uma quantidade robusta de oportunidades de trabalho para atletas em um fluxo de calendário regional que nos levará até o final da temporada”, disse o chefe da WTA, Steve Simon, em comunicado.

A WTA afirmou que atualizações do calendário serão fornecidas em breve, incluindo a localização do WTA Finals, que acontecerá na semana de 31 de outubro. O torneio do ano passado foi realizado em Guadalajara.

A ausência de eventos da WTA este ano é outro revés para a China, que está rapidamente se tornando um deserto esportivo internacional depois que desistiu de sediar a Copa da Ásia de futebol de 2023 devido à situação da covid-19 no país.

