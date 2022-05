Flu sai na frente, mas Coritiba vira no Couto Pereira e crava 3 a 2

O Coritiba venceu o Fluminense, de virada, neste domingo (1º) por 3 a 2, em duelo da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Couto Pereira, em Curitiba, capital paranaense. Com o triunfo, o Coritiba chegou aos sete pontos. Já o Tricolor carioca segue com quatro.

O Tricolor abriu o placar aos 18 minutos, com Paulo Henrique Ganso. O meia chutou de fora da área e contou com a falha do goleiro Muralha para o Flu começar na frente no marcador. Aos 35, Ganso ampliou, de cabeça, após cruzamento de Luiz Henrique.

No segundo tempo, aos sete minutos, começou a reação dos paranaenses. O atacante Léo Gamalho sofreu falta de André na grande área e o árbitro Raphael Claus marcou pênalti. Além disso, o jogador tricolor foi expulso. O próprio Gamalho cobrou e diminuiu a diferença para o Coxa no placar. Aos 15, os donos da casa empataram com um chute de Andrey no canto direito do goleiro Fábio.

A virada do Coxa aconteceu nos acréscimos: aos 49 minutos, Léo Gamalho fez o segundo dele na partida, sacramentando o triunfo dos donos da casa por 3 a 2.

O próximo compromisso do Coxa será no dia 9, contra o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. Já o Fluminense volta a campo no próximo domingo (8), Dia das Mães. O time carioca vai encarar o Palmeiras, às 16h (horário de Brasília), em São Paulo.