Inglês: com gol de Cristiano Ronaldo, United derrota Brentford

O zagueiro francês Raphael Varane marcou seu primeiro gol no Campeonato Inglês no retorno do Manchester United às vitórias com um placar confortável de 3 a 0 sobre o Brentford, em uma segunda-feira (2) de possíveis despedidas em Old Trafford.

Three goals = three points ✔



A winning Old Trafford finale in 2021/22! #MUFC | #MUNBRE — Manchester United (@ManUtd) May 2, 2022

Os portugueses Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, este último de pênalti, também marcaram no último jogo em casa de uma campanha difícil para o Manchester United.

Juan Mata e Nemanja Matic foram titulares do técnico Ralf Rangnick, que está de saída, no que provavelmente é a última temporada deles no clube, enquanto Edinson Cavani, que também deve sair, entrou durante a partida.

O Manchester United continua em sexto lugar com 58 pontos em 36 jogos, cinco pontos atrás do quarto colocado Arsenal, mas tendo disputado duas partidas a mais. O Brentford tem 40 pontos em 35 jogos e pode precisar de mais uma vitória para garantir que não seja arrastado para uma luta contra o rebaixamento.

