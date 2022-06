Berrettini está fora de Wimbledon após testar positivo para covid-19

Matteo Berrettini, oitavo cabeça de chave e vice-campeão em Wimbledon no ano passado, se tornou o segundo jogador importante a se retirar do torneio após testar positivo para covid-19.

O italiano de 26 anos, que perdeu para Novak Djokovic na final de 2021, teve que abandonar o Grand Slam deste ano nesta terça-feira (28) devido ao coronavírus, um dia depois que o croata Marin Cilic, vice-campeão de 2017, foi forçado a desistir.

"Estou com o coração partido em anunciar que preciso me retirar de Wimbledon devido a um resultado positivo no teste de covid-19", disse Berrettini no Instagram horas antes de sua partida de primeira rodada contra o chileno Cristian Garín. "Tive sintomas de gripe e estive isolado nos últimos dias. Apesar dos sintomas não serem graves, decidi que era importante fazer outro teste esta manhã para proteger a saúde e a segurança dos meus colegas competidores e de todos os envolvidos no torneio."