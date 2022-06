Bia Haddad Maia prolonga série invicta e se classifica em Eastbourne

A paulistana Beatriz Haddad Maia chegou, nesta quarta-feira (22), à 12ª vitória consecutiva nesta temporada. A brasileira, que ocupa a 29ª posição do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), derrotou a britânica Jodie Burrage (169ª) por dois sets a zero (6/1 e 6/2), alcançando as quartas de final do WTA 500 de Eastbourne (Grã-Bretanha).

Na próxima fase Bia terá pela frente a ucraniana Lesia Tsurenko (114ª), que superou a polonesa Madga Linette (66º) por dois sets a um (7/5, 3/6 e 7/5) também nesta quarta. O duelo está previsto para 12h30 (horário de Brasília) de quinta-feira (23).

Detentora da maior série de triunfos em quadra de grama do tênis feminino desde as 20 vitórias seguidas da norte-americana Serena Williams, entre 2015 e 2018, Bia mira o terceiro título consecutivo em 2022. A paulistana vem de conquistas em dois torneios nível WTA 250, em Birmingham e Nottingham, também em solo britânico, nas últimas semanas.

A gira serve como preparação para o Torneio de Wimbledon, em Londres (Grã-Bretanha). Bia será a cabeça de chave número 23. Desde Maria Esther Bueno, no US Open de 1968, em Nova York (Estados Unidos), o Brasil não tinha uma tenista nesta condição em um Grand Slam.