Brasileiro: Fla recebe Fortaleza em busca da quina no Maracanã

Em duelo de times em momentos opostos, o Flamengo recebe o Fortaleza neste domingo (5), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília). O Rubro-Negro almeja a quinta vitória consecutiva (juntando Brasileirão e Libertadores), todas atuando no estádio que considera sua casa (o Fla-Flu do último domingo teve mando do Tricolor, mas também foi realizado no Maracanã). Já o time cearense ainda não sabe o que é vencer na competição e amarga a lanterna com apenas dois pontos em oito partidas.

A expectativa é de casa cheia, com público beirando os 60 mil no Maracanã. O torcedor flamenguista vem animado com a recuperação da equipe, que não perde há seis jogos, considerando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O técnico português Paulo Sousa, que balançava no comando do time, ganhou um sopro de tranquilidade, especialmente após o conterrâneo Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, ser anunciado nesta semana como técnico do Fenerbahçe (Turquia), encerrando o ciclo de especulações a respeito de um possível retorno. No momento, o time carioca tem 12 pontos, mas iniciou a rodada apenas três pontos atrás dos líderes Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians.

Para esta partida, Sousa terá dois desfalques importantes: o uruguaio De Arrascaeta, que está com a seleção do seu país disputando amistosos, e o atacante Gabriel Barbosa, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico com o Fluminense.

Do outro lado do gramado estará o Fortaleza dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, que segue com a corda no pescoço mesmo tendo avançado na Copa do Brasil e na Libertadores de forma histórica. A equipe entrará em campo como a única que ainda não venceu na atual edição do Brasileiro e tendo o pior ataque da competição, com apenas quatro gols marcados em oito partidas.

O Leão esperava dar um fim à má fase na última quarta-feira (1), quando realizou um jogo atrasado da terceira rodada. Porém, o Clássico-Rei contra o maior rival, o Ceará, terminou em vitória adversária por 1 a 0 e mais dor de cabeça para o clube, que agora está cinco pontos atrás da equipe mais próxima, o Juventude, que tem sete, em 19º lugar.

No Maracanã o Fortaleza terá uma série de desfalques: Felipe, Ceballos e Lucas Lima estão suspensos, enquanto Tinga, Matheus Vargas e Renato Kayzer estão lesionados.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Fortaleza, com a narração de Rodrigo Campos, os comentários de Waldir Luiz, a reportagem de Mauricio Costa e o plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: