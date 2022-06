Cristiano Ronaldo espera United diferente sob comando de Ten Hag

O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United (Inglaterra), manifestou apoio ao novo técnico do time, Erik ten Hag, para buscar troféus na próxima temporada, mas alertou que o novo comandante precisa de tempo para implementar as mudanças necessárias para fortalecer o time.

Ronaldo marcou 24 gols em todas as competições em uma temporada decepcionante do United, que não se classificou para a Liga dos Campeões após terminar em sexto no Campeonato Inglês.

Ten Hag chegará a Manchester após três temporadas no Ajax, onde liderou o time de Amsterdã a três títulos do Campeonato Holandês e duas conquistas da Copa da Holanda, e substituirá o técnico interino Ralf Rangnick.

“Sei que ele fez um trabalho fantástico no Ajax e que é um treinador experiente, mas precisamos dar-lhe tempo e as coisas precisam mudar, do jeito que ele quer”, declarou Ronaldo em um vídeo divulgado pelo clube nesta sexta-feira (3).

🗣️ “I wish him the best and let’s believe that we’re going to win trophies.” @Cristiano shares his thoughts on Erik ten Hag, the club’s incredible support and pre-match nerves ahead of his United return in an unmissable episode of Player Diaries 👀#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/I4ghf0YMuf — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022

“Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque se você [Ten Hag] tiver sucesso, todo Manchester terá sucesso também. Então, desejo-lhe o melhor. Estamos felizes e entusiasmados, não só os jogadores, mas também os torcedores. Desejo-lhe o melhor e vamos acreditar que no próximo ano vamos ganhar troféus”, afirmou o português.

Havia muitas especulações sobre o futuro de Ronaldo no Manchester United após uma campanha sem títulos em seu retorno a Old Trafford após 12 anos, mas o jogador de 37 anos afirmou que está contente em Manchester: “Fiquei feliz por estar de volta a um clube que realmente elevou a minha carreira, por isso foi inacreditável a sensação de quando voltei. Eu estava e ainda estou muito feliz por estar aqui”.

