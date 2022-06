Daniel Alves confirma saída do Barcelona

O lateral-direito Daniel Alves deixará o Barcelona (Espanha) quando seu contrato terminar ao fim deste mês, encerrando a segunda passagem pelo clube espanhol pouco mais de seis meses após seu retorno.

“Após mais de oito anos dedicados a estas cores, chegou a hora da nossa despedida”, escreveu Daniel Alves em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (15).

“Muitos anos se passaram até que o futebol e a vida, como sempre, sejam muito gratos aos que os respeitaram, decidiram me dar a oportunidade de voltar aqui para dizer adeus”, afirmou.

Daniel Alves, que representou o Brasil em mais de 100 partidas, disputou 16 jogos por todas as competições na última temporada pelo Barcelona, que terminou em segundo lugar no Campeonato Espanhol, 13 pontos atrás do campeão Real Madrid.

Ele foi trazido ao Barcelona pelo técnico Xavi Hernández, seu ex-companheiro de vestiário, em uma tentativa de resgatar um time que sofria na nona posição da tabela.

