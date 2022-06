Espanha e Portugal empatam por 1 a 1 na Liga das Nações da Uefa

Gols dos atacantes Álvaro Morata e Ricardo Horta levaram a um empate de 1 a 1 entre Espanha e Portugal na abertura da Liga das Nações da Uefa, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha (Espanha), nesta quinta-feira (2).

Morata colocou a Espanha em vantagem na partida pelo Grupo 2 da Liga A após um belo movimento de passes envolvendo os meio-campistas Gavi e Pablo Sarabia aos 25 minutos do segundo tempo.

🇪🇸 Alvaro Morata gives Spain the lead! ⚽️ He’s scored 26 goals in 53 international games 💪 #NationsLeague pic.twitter.com/Q4uXgEgIji — UEFA Nations League (@EURO2024) June 2, 2022

Porém, Horta empatou para Portugal a oito minutos do final do jogo, deixando a defesa espanhola para trás para receber um cruzamento preciso do lateral João Cancelo dentro da área e colocar um chute no meio do gol de Unai Simon.

Super sub 🔥



🇵🇹 Ricardo Horta equalises for Portugal ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/npBTk6mKhr — UEFA Nations League (@EURO2024) June 2, 2022

Foi o quarto empate consecutivo entre a Espanha, vice-campeã da última Liga das Nações, e Portugal, campeão da edição inaugural do torneio. Os dois últimos encontros amistosos terminaram sem gols.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.