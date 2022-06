Mané troca Liverpool por Bayern de Munique com contrato até 2025

O Bayern de Munique (Alemanha) anunciou nesta quarta-feira (22) que concluiu a tão esperada contratação do atacante senegalês Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra), em um contrato de três anos.

O Bayern, que conquistou o 10º título alemão consecutivo na temporada passada, teria concordado com uma transferência no valor de cerca de 40 milhões de euros, incluindo complementos, pelo jogador de 30 anos, que ainda tinha um ano de contrato com o Liverpool.

“Sadio Mané é um astro global”, disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer. “Ele ressalta a atratividade do Bayern e de toda a Bundesliga”.

O atacante deixa Anfield após 269 jogos, tendo marcado 120 gols em todas as competições, em uma passagem estelar que ajudou o clube a conquistar o título da Liga dos Campeões na temporada 2018/2019 e o Campeonato Inglês uma temporada depois.

Mané se tornou a terceira contratação do Bayern para a próxima temporada, após as chegadas da dupla do Ajax (Holanda) Ryan Gravenberch e Noussair Mazrouai.

“Estou muito feliz por finalmente estar no Bayern de Munique”, disse Mané. “Tivemos muitas conversas e senti o interesse deste grande clube desde o início”.

“É por isso que não tive dúvidas. Este é o momento certo para este desafio. Quero conseguir muitas coisas com este clube, também internacionalmente”, concluiu o atacante.

