Fórmula 1: Verstappen vence na Hungria e segue líder da temporada

O holandês Max Verstappen, da RBR, venceu o GP da Hungria na manhã deste domingo (31), em Hungaroring. Líder do Mundial, o europeu chegou à oitava vitória e aos 258 pontos, abrindo 80 sobre o vice-líder Charles Leclerc, da Ferrari, que acabou a prova apenas em sexto.

O vencedor do dia largou em décimo lugar, rodou sozinho na volta 42, mas conseguiu se recuperar, contando também com o bom trabalho da equipe que antecipou as paradas, principalmente em relação à Ferrari.

O segundo lugar da prova deste domingo ficou com Lewis Hamilton. Ele saiu da sétima posição para alcançar o quinto pódio consecutivo. O britânico é o sexto colocado da temporada com 146 pontos.

Apesar de ter começado a corrida na pole position, George Russell acabou perdendo duas posições e fechou o pódio em terceiro. Atualmente, o britânico, compatriota e companheiro de equipe do heptacampeão Hamilton, é o quarto no Mundial de pilotos com 158 pontos.

A RBR segue na liderança do Mundial de construtores com 431 pontos. A Ferrari é a segunda com 334 e a Mercedes, com 304, é a terceira.

A próxima prova da F1 vai ocorrer apenas em 28 de agosto com o GP da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, a 14ª etapa do campeonato.