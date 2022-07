Palmeiras joga para garantir vaga nas quartas da Libertadores

Após a derrota diante do Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, com praticamente força máxima pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo novamente nesta quarta-feira (6) para esquecer do resultado no último confronto.

A partir das 19h15 (horário de Brasília), o Verdão segue na defesa do seu bicampeonato da Libertadores da América, contra o Cerro Porteño (Paraguai), no Allianz Parque. A classificação para as quartas de final pela quinta vez consecutiva não deve ser tão difícil, afinal o Palmeiras venceu o jogo de ida por 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença que garante a vaga.

Poupado contra o Furacão, Marcos Rocha projeta o duelo desta noite: “Libertadores você não pode cochilar. Sabemos que eles virão para tentar buscar o resultado positivo. Provavelmente devem vir em uma formação diferente, no final do jogo anterior eles colocaram dois centroavantes que dificultam um pouco a nossa bola aérea. É ter bastante atenção, tenho certeza de que o Abel e a comissão estão preparando alguma surpresa para que possamos fazer um grande jogo, conseguir o resultado positivo e passar de fase”.

Caso o Palmeiras vença, quebra um recorde. O Verdão chegará a nove vitórias consecutivas na Libertadores, feito que nenhum outro clube conseguiu. Vasco, Santos, Peñarol (Uruguai), Cruzeiro e Estudiantes (Argentina) são os outros clubes que já alcançaram a marca de oito vitórias seguidas na competição.

Mais de 38 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e a promessa é de casa cheia. Se o Palmeiras passar pelo Cerro Porteño, enfrenta o Atlético-MG nas quartas de final, reeditando a semifinal da Libertadores de 2021.