Série A2 do Brasileiro Feminino define mata-mata e queda do Vasco

A última rodada da primeira fase da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino definiu, neste sábado (23), os confrontos das quartas de final, que valem os quatro acessos à Série A1 (primeira divisão) de 2023. Os duelos de ida e volta estão agendados, respectivamente, para os dias 6 e 13 de agosto.

Foi decidido, também, o último time rebaixado à Série A3 (terceira divisão) do ano que vem. Na briga entre Vasco e Botafogo-PB, as Cruzmaltinas levaram a pior e se juntaram a Aliança-GO, Iranduba-AM e Cefama-MA, que tiveram as quedas decretadas anteriormente.

Três das quatro chaves da primeira fase iniciaram o sábado com os classificados já definidos, restando saber quem ficaria na primeira posição do Grupo B. O Bahia acabou na liderança, com 13 pontos, ao vencer o Fluminense por 4 a 2 no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila (BA).

No Clássico da Amizade, Botafogo e Vasco empataram por 2 a 2 no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). O Glorioso, que estava garantido nas quartas, terminou em segundo no Grupo B, com 11 pontos. O Gigante da Colina encerrou a chave com três pontos, na última posição.

Para não caírem, as cariocas dependiam de uma derrota do Botafogo-PB para o Ceará na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE). O duelo acabou empatado por 1 a 1. A equipe paraibana foi a quatro pontos, na lanterna do Grupo C, mas ficando à frente do Vasco na classificação geral e escapando do rebaixamento.

Com 14 pontos, o Ceará finalizou a chave na ponta, à frente do rival Fortaleza, que estacionou nos oito pontos. As Leoas do Pici encerraram a participação na primeira fase com derrota por 1 a 0 para o UDA-AL, no estádio da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em Maceió. Às alagoanas, restou o terceiro lugar do grupo, com sete pontos.

Nas quartas de final, as Meninas do Vozão terão pela frente o JC-AM, que ficou em segundo lugar no Grupo D, com 12 pontos. Neste sábado, as amazonenses concluíram a primeira fase com derrota para o Real Ariquemes, por 2 a 1, no Valerião, em Ariquemes (RO). Com 18 pontos e a melhor campanha geral da Série A2, as rondonienses terão o Fortaleza como adversário por um lugar na Série A1 do ano que vem.

O Grupo A era o único em que três equipes ainda brigavam por duas vagas nas quartas. Em confronto direto, o Athletico-PR venceu o América-MG por 3 a 1 no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, garantindo o primeiro lugar. As mineiras, com nove pontos, ficaram em terceiro e deram adeus à competição.

O resultado beneficiou o Minas Brasília, que superou o lanterna Aliança por 1 a 0 no Defelê, em Brasília. A equipe da capital federal foi aos mesmos 13 pontos das Gurias Furacão, mas ficaram com a segunda colocação pelo saldo de gols. As brasilienses terão o Bahia como rival nas quartas, enquanto o Athletico decidirá vaga às semifinais e à Série A1 de 2023 contra o Botafogo.