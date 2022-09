Renan Lodi é convocado para amistosos da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Nottingham Forest (Inglaterra), está convocado para os próximos amistosos da seleção brasileira e substituirá Alex Sandro, da Juventus (Itália), que desfalca a equipe após sofrer uma lesão muscular na perna esquerda.

A equipe comandada pelo técnico Tite entra em campo na França, no dia 23 em Le Havre contra Gana e no dia 27 em Paris contra a Tunísia. As duas partidas estão programadas para começarem às 15h30 (horário de Brasília).

Os jogadores do Brasil começam a se apresentar na próxima segunda-feira (19), quando farão o primeiro treino em Le Havre.