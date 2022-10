F1: Max Verstappen estabelece recorde de vitórias em uma temporada

O bicampeão mundial da Fórmula 1 Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do México no último domingo (30), estabelecendo um recorde da categoria de 14 vitórias em uma única temporada, bem como o maior número de pontos marcados.

O piloto holandês liderou desde a largada no Autódromo Hermanos Rodríguez, parando na volta 26 de 71 para trocar de pneus macios para médios e levando a bandeira quadriculada 15,186 segundos à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes.

“Tem sido um ano incrível até agora, definitivamente estamos gostando e vamos tentar fazer mais”, disse Verstappen, que conquistou seu segundo título no Japão em 9 de outubro e teve uma tarde tranquila.

Em Austin, no Texas, no fim de semana passado, ele igualou os campeões alemães Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013) com 13 vitórias em uma temporada.

World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Há mais corridas agora do que antes, com a temporada de 2022 apresentando 22 provas em comparação com as 19 de 2013 e as 18 de 2004.

Verstappen também elevou sua contagem de pontos para 416, 136 a mais que seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, que subiu para o segundo lugar na classificação geral e três a mais do que o recorde anterior estabelecido por Hamilton em 2019.

Foi também a nona vitória consecutiva e a 16ª em 20 corridas para a Red Bull, que conquistou o título de construtores no Texas com três etapas de antecedência, mas a Mercedes mostrou que está se aproximando.

