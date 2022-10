Invicto, Napoli bate Ajax e avança às oitavas da Liga dos Campeões

O Napoli manteve seu recorde de 100% na fase de grupos da Liga dos Campeões e garantiu o avanço para a fase eliminatória ao vencer o Ajax Amsterdam por 4 a 2 no Estádio Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira (12).

Gols precoces de Hirving Lozano e Giacomo Raspadori colocaram os líderes da Serie A italiana confortavelmente à frente aos 16 minutos do primeiro tempo e Khvicha Kvaratskhelia ampliou de pênalti na segunda etapa, depois de Davy Klaassen ter marcado um para o Ajax.

O clube holandês tentou reagir, quando Steven Bergwijn converteu um pênalti a sete minutos do fim, reduzindo a vantagem para 3 a 2, mas um erro defensivo horroroso permitiu que Victor Osimhen marcasse o quarto do Napoli no minuto final.

A soma de 12 pontos do Napoli significa que ele está garantido entre os dois primeiros lugares do Grupo A, tendo marcado 17 gols em quatro partidas.

Ele se junta aos campeões Real Madrid, Club Brugge e Manchester City como equipes garantidas para a próxima fase da competição, em fevereiro.

Qualquer esperança que o Ajax tivesse de se vingar da humilhação de 6 a 1 da semana passada na Amsterdam Arena - sua derrota mais pesada nas competições europeias de clubes - foi um golpe nos primeiros minutos da partida.

Lozano fez uma rápida troca com Piotr Zielinski e cabeceou para a rede enquanto a defesa do Ajax foi pega estática aos quatro minutos.

Enquanto o clube holandês teve várias chances para um rápido empate, o Napoli ampliou após uma jogada de Kvaratskhelia, que cruzou para Raspadori dar um chute forte na rede.

O Ajax parecia melhor após o intervalo e recebeu uma recompensa instantânea quando Klaassen cabeceou após um cruzamento perfeito de Calvin Bassey aos 4 da segunda etapa.

A vantagem de dois gols do Napoli foi restaurada aos 17 minutos, depois que uma revisão do VAR descobriu que Jurrien Timber havia tocado com a mão na bola em sua área e Kvaratskhelia converteu o pênalti.

O Ajax também ganhou um pênalti a sete minutos do final, o que lhe deu esperança de conquistar um ponto quando o substituto Brian Brobbey foi derrubado e Bergwijn marcou.

Mas essas esperanças foram extintas no último minuto, quando Daley Blind foi desarmado por Osimhen, com o atacante nigeriano marcando no seu retorno de lesão com um gol.

