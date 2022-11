Copa: com presença do veterano Götze, Alemanha anuncia convocados

Com a presença do veterano meio-campista Mario Götze, que marcou o gol do título da Copa de 2014, a Alemanha anunciou, nesta quinta-feira (10), a relação de convocados para o Mundial do Catar, na qual também aparece o jovem Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund (Alemanha).

O técnico da Alemanha, Hansi Flick, anunciou sua convocação de 26 jogadores para o torneio no Catar com Moukoko, de 17 anos, que marcou seis gols na Bundesliga nesta temporada.

“Youssoufa é um jogador de movimentação e rápido. Estamos muito felizes por ele”, disse Flick.

Mas o retorno do meio-campista Götze, de 30 anos, sem dúvida dominará as manchetes. O autor do gol da final de 2014 voltou ao seu melhor com o Eintracht Frankfurt (Alemanha) nesta temporada.

“Mario Götze está lá. 2017 foi a última vez. Mario está totalmente feliz e nós também por tê-lo. Todos sabemos que ele é um jogador excepcional. Ele vem atuando em um nível muito alto nas últimas partidas”, disse Flick em uma coletiva de imprensa.

A Alemanha, quatro vezes campeã mundial, quer se redimir da eliminação chocante na primeira fase da Copa de 2018 e estreará no Grupo E contra o Japão em 23 de novembro. Em seguida, eles enfrentam a Espanha quatro dias depois e a Costa Rica em 1º de dezembro.

Relação de convocados:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defensores: Matthias Ginter (Freiburg), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton) e Christian Günter (Freiburg).

Meio-campistas: Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leroy Sane (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique), Julian Brandt (Borussia Dortmund) e Mario Götze (Eintracht Frankfurt).

Atacantes: Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Bremen) e Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

