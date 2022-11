Palmeiras celebra título Brasileiro com goleada sobre o Fortaleza

Já com a conquista do título do Brasileiro de 2022 garantida, o Palmeiras entrou em campo na noite desta quarta-feira (2) no Allianz Parque para comemorar junto com sua torcida. E a festa não poderia terminar melhor, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fortaleza.

É O QUÊ? É O QUÊ? É O QUÊ? HEEEEEEEN-DEEEEEEEE-CAAAAAAAAAAAAAAAAA!



FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! TODO MUNDO JÁ SABIA, MAS AGORA O GRITO É EM CASA, EM #FAMÍLIAPALMEIRAS: O BRASIL É ALVIVERDE PELA 11ª VEZ NA HISTÓRIA!



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Com este triunfo o Verdão deu mais uma prova da sua força na atual edição do Brasileiro, chegando aos 77 pontos, 13 de vantagem sobre o vice-líder Internacional, contando com o ataque mais positivo da competição, com 62 gols em 35 partidas. Já o Tricolor do Pici permanece com 48 pontos, na 10ª posição, após o revés.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Palmeiras abriu o placar aos 14 minutos. Gustavo Scarpa tocou em profundidade para Rony, que bateu na saída do goleiro Fernando Miguel. Aos 31 o Verdão conseguiu ampliar. Marcos Rocha lançou Dudu, que, de fora da área, bateu por cobertura para marcar um golaço.

O Campeão Brasileiro continuou criando oportunidades em profusão, mas o terceiro saiu apenas na etapa final, aos dois minutos, quando Dudu cruzou rasteiro para a área, onde a bola passou por Endrick e Fernando Miguel antes de sobrar para Rony, que, com liberdade, conferiu.

Porém, ainda faltava o do garoto Endrick, que, aos 16 anos, fazia a sua primeira partida como titular. E o gol da joia do Palmeiras saiu aos 18 minutos. Dudu fez grande jogada pela ponta direita antes de cruzar para a área, onde o camisa 16 bateu de primeira. Este é o terceiro gol do jovem atacante em cinco partidas pelo profissional.

A partir daí o Verdão administrou a vantagem para confirmar a vitória de goleada diante de mais de 29 mil torcedores.