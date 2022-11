Rival do Brasil na Copa, Camarões empata com Panamá em amistoso

Camarões, que está no grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, marcou primeiro, mas passou boa parte do segundo tempo na defesa e empatou por 1 a 1 com o Panamá em um amistoso nesta sexta-feira (18).

Camarões, se preparando para sua oitava participação em uma Copa do Mundo, abriu o placar aos três minutos do segundo tempo com Eric Maxim Choupo Moting, que tinha acabado de entrar.

⏱¡FINAL DEL ENCUENTRO!



Gran partido de #PanamáMayor🇵🇦 que empató 1-1 ante la selección de Camerún🇨🇲 en su último encuentro amistoso del mes de noviembre.



🇵🇦1-1🇨🇲

⚽️ Michael Amir Murillo 54’

🏟Mohammed Bin Zayed#TodosSomosPanamá👊🏻 pic.twitter.com/xqaNdyGPvM — FEPAFUT (@fepafut) November 18, 2022

No entanto, a equipe só conseguiu se manter em vantagem por sete minutos, antes de Michael Murillo empatar no Estádio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi.

O técnico de Camarões, Rigobert Song, colocou uma equipe com força total em seu único amistoso antes de enfrentar a Suíça no primeiro jogo do Grupo G, em Al Wakrah, na próxima quinta-feira (24).

