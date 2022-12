Arsenal vence West Ham e amplia vantagem no Campeonato Inglês

Com Arsene Wenger assistindo da arquibancada, o Arsenal derrotou em casa o West Ham United de virada, por 3 a 1 nesta segunda-feira (26), e abriu sete pontos na liderança do Campeonato Inglês.

Wenger esteve de volta ao Emirates Stadium pela primeira vez desde que deixou o clube em 2018, após 22 anos no comando, e viu Bukayo Saka, o brasileiro Gabriel Martinelli e Eddie Nketiah marcarem em uma reviravolta empolgante no segundo tempo, após um pênalti de Said Benrahma ter dado ao West Ham a liderança no placar.

A vitória manteve os 100% de aproveitamento do Arsenal em casa no campeonato nesta temporada, e levou o time aos 40 pontos na tabela após 15 jogos, sete à frente do segundo colocado Newcastle, que já disputou 16 partidas. Eles estão oito pontos à frente do terceiro colocado Manchester City, que jogou 14 vezes.

Benrahma deslocou o goleiro Aaron Ramsdale, do Arsenal, na cobrança de pênalti e colocou o West Ham à frente aos 27 minutos, após uma falta de William Saliba em Jarrod Bowen.

O Arsenal, dono da casa, teve anotado um pênalti no final do primeiro tempo, após mão de Aaron Creswell, mas o juiz Michael Oliver anulou sua decisão após uma revisão do VAR (árbitro de vídeo), determinando que a bola havia acertado o zagueiro no rosto.

Saka empatou finalizando à queima-roupa aos 8 minutos do segundo tempo, e o brasileiro Martinelli acertou o gol seis minutos depois para colocar o Arsenal na frente.

O atacante Nketiah, em sua estreia no campeonato, no lugar do lesionado Gabriel Jesus, fez o terceiro aos 24 e o Arsenal continuou pressionando para marcar novamente.

