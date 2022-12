Polonês Marciniak será o árbitro da final da Copa do Mundo

O polonês Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do Mundo do Catar, no próximo domingo (18), entre Argentina e França, informou a Associação Polonesa de Futebol nesta quinta-feira (15).

O árbitro de 41 anos, que será o primeiro polonês a apitar uma final de Copa, atuou pela primeira vez em um jogo de Mundial em 2018 (Rússia). Ele será acompanhado pelos assistentes Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

O catari Abdulrahman Al Jassim foi nomeado para apitar a disputa do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, no Estádio Internacional de Khalifa, no sábado (17).

Ele será assistido pelos compatriotas Taleb Al Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh.

