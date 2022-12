Seleção realiza atividade após goleada sobre a Coreia do Sul

Um dia após garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Catar, com uma goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, a seleção brasileira treinou, nesta terça-feira (6), no estádio Grand Hamad, em Doha.

Em um vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é possível observar que apenas jogadores que não foram titulares na partida das oitavas de final foram ao gramado. O restante da equipe fez trabalho de recuperação.

O destaque ficou por conta da participação do lateral-esquerdo Alex Sandro, que, em fase final de recuperação de uma lesão no quadril, realizou um trabalho específico.

Brasil e Croácia medem forças, a partir das 12h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (9) no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo.