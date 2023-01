Marcus D'almeida é indicado a prêmio de melhor arqueiro do mundo

O brasileiro Marcus Vinícius D'almeida foi indicado, nesta segunda-feira (30), pela Federação Internacional de Tiro com Arco para o prêmio de melhor atleta do mundo em 2022 na categoria arco recurvo.

O atleta do Brasil disputa o prêmio com o turco Mete Gazoz (atual campeão olímpico da modalidade), com o espanhol Miguel Alvariño, com o alemão Floiran Unruh e com o coreano Kim Woojin.

Com duas participações olímpicas no currículo, Marcus Vinícius D'almeida chega forte à disputa, após ser escolhido pela Federação Internacional de Tiro com Arco como melhor arqueiro do continente em 2022. No ano passado o carioca também subiu ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano.