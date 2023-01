Rybakina derrota Azarenka e chega à 1ª final do Aberto da Austrália

Elena Rybakina se classificou para sua primeira final de Aberto da Austrália com uma vitória por 7/6(4) e 6/3 sobre Victoria Azarenka nesta quinta-feira (26), derrubando a bicampeã em um primeiro set acirrado antes de dominar para fechar o jogo em sets seguidos.

A campeã de Wimbledon Rybakina enfrentará Aryna Sabalenka, que venceu Magda Linette na segunda semifinal na Rod Laver Arena.

