Voeller assume cargo de diretor da seleção alemã de olho na Euro 2024

O campeão da Copa do Mundo e ex-técnico da Alemanha Rudi Voeller, que assumiu o cargo de diretor da seleção nesta sexta-feira (20), prometeu ajudar a reconquistar os torcedores após resultados decepcionantes nos últimos anos.

O ex-atacante de 62 anos venceu a Copa do Mundo de 1990 e somou 90 partidas pela Alemanha antes de treinar o time entre 2000 e 2004, ajudando-os a chegar à final da Copa do Mundo de 2002.

ℹ️ Rudi Völler will take over as the new director of the men's national team on 1st February 2023. pic.twitter.com/3rUzbUt6we