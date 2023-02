Ataques a Vini Jr. são problema para o fubebol espanhol, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (7) que os ataques dirigidos ao atacante brasileiro Vinícius Jr. são um problema para todo o futebol espanhol, e não para o jogador de 22 anos.

Vinícius recebeu insultos racistas de torcedores em Mallorca no domingo, durante uma partida tensa em que o brasileiro sofreu 10 faltas, a maior marca para qualquer jogador do Campeonato Espanhol nesta temporada.

Vinícius foi submetido a abuso racial por torcedores em pelo menos três outras ocasiões e é o jogador que mais sofreu faltas nas sete principais ligas da Europa por uma grande margem.

"Parece que o problema é Vinícius, e não é assim. É um problema do futebol espanhol e deve ser resolvido", disse Ancelotti em entrevista coletiva em Rabat nesta terça-feira (7), véspera da semifinal do Mundial de Clubes, em que o Real Madrid enfrenta o Al Ahly, do Egito. "A pergunta que faço é esta: (o problema) é Vinícius ou seus companheiros de equipe? Do que seus companheiros de equipe têm que defender Vinícius? Vinícius é vítima de algo que eu não entendo."