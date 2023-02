LeBron James torna-se o maior pontuador da história da NBA

O jogador do Los Angeles Lakers LeBron James ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar para se tornar o maior pontuador de todos os tempos da NBA, na terça-feira (7) , estabelecendo a nova marca com um arremesso no terceiro quarto de um jogo em casa contra o Oklahoma City Thunder.

'King James', que entrou na partida precisando de 36 pontos para quebrar o recorde de Abdul-Jabbar de 38.387, deixou a torcida em frenesi quando a bola passou pela rede, levantando os braços em triunfo enquanto seus companheiros o abraçavam.

O ídolo do Lakers Abdul-Jabbar, que conquistou a marca em 5 de abril de 1984, estava no jogo de terça-feira e se levantou para aplaudir James depois que o recorde foi quebrado.

A partida foi interrompida para reconhecer a conquista e permitir que James se dirigisse à multidão que lotava o ginásio.

"Eu só quero agradecer aos torcedores do Lakers, vocês são únicos", disse James. "Poder estar na presença de uma lenda como Kareem é inacreditável. Por favor, aplaudam de pé 'O Capitão'", acrescentou.

Homenagens da família, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e de alunos de sua "I Promise School" foram realizadas dentro do ginásio, no que o comissário da NBA, Adam Silver, classificou como "momento histórico" em entrevista à Reuters.

"Esses tipos de marcas significativas chamam a atenção não apenas dos torcedores de basquete, mas também da sociedade em geral", disse Silver.

Apesar do feito histórico de LeBron, os Lakers foram derrotados em casa pelo Thunder por 133 a 130.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.