Lesionado, Neymar ficará fora do duelo da Liga dos Campeões na quarta

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), ficará fora dos próximos dois jogos do time devido a uma lesão no tornozelo, disse o técnico Christophe Galtier nesta sexta-feira (3), descartando a presença do jogador na partida do campeonato francês contra o Nantes e no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

O brasileiro foi retirado do campo de maca durante a vitória do PSG por 4 a 3 sobre o Lille no dia 19 de fevereiro, com uma lesão que mais tarde foi confirmada nos ligamentos do tornozelo.

Galtier acrescentou que planeja ocupar o lugar de Neymar com um meio-campista em vez de outro atacante, como fez na vitória por 3 a 0 da semana passada sobre o rival Olympique de Marseille, na qual Lionel Messi e Kylian Mbappé levaram o time a vencer pela segunda vez consecutiva na liga.

"Não tê-lo [Neymar] é uma grande perda, mas talvez possamos adicionar outro meio-campista para equilibrar o time", disse Galtier em entrevista coletiva na sexta-feira (3). "O trabalho dos meus dois atacantes [Messi e Mbappé] e dos meus três meio-campistas foi notável em Marselha. Sem Ney estaremos com três meio-campistas e dois atacantes", explicou o técnico. "Dizer a você que a ausência de Ney é trivial, não é. Ele é um dos melhores passadores do campeonato, e ainda é uma ausência prejudicial para nós."

Os atuais campeões franceses, que também não contarão com o lateral Achraf Hakimi, buscam superar na quarta-feira (8) em Munique a desvantagem de 1 a 0 na Liga dos Campeões contra o Bayern.

