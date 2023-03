Sucesso no City virá com conquista da Liga do Campeões, diz Guardiola

Pep Guardiola já conquistou nove títulos importantes no Manchester City, mas o espanhol disse que seu sucesso como treinador do clube inglês será definido pela conquista ou não da Liga dos Campeões.

No City, Guardiola conquistou quatro títulos da Premier League, uma FA Cup e quatro Copas da Liga, mas o sucesso no principal torneio de clubes da Europa tem escapado do técnico que venceu o troféu duas vezes como treinador do Barcelona, com o melhor resultado do clube inglês sendo um vice em 2021.

Just four spots remain ⚠️

Who'll reach the last eight? #UCL pic.twitter.com/hKJXBNDNqA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2023

Quando perguntado se ganhar o troféu com o City definiria seu sucesso aos olhos do público, Guardiola disse aos repórteres: "Sim. Isso não significa que eu concorde com isso, mas, com certeza, seremos julgados por essa competição.

“No meu primeiro jogo da Liga dos Campeões aqui (em 2016), eles perguntaram: 'Você está aqui para ganhar a Liga dos Campeões?' Se eu fosse treinador do Real Madrid poderia entender, mas aceito isso."

O City recebe o RB Leipzig pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental na terça-feira (14), depois que o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

Guardiola também disse que há espaço para melhorias no jogo do atacante Erling Haaland, embora o norueguês tenha marcado 34 gols nesta temporada.

"Não gosto de um jogador só para fazer gols na área. É importante, precisamos disso dele", disse. "Mas fora da área adversária, onde não pode fazer gol, precisamos que ele seja mais ativo. Temos que dar uma olhada nele e ele tem que estar envolvido no que estamos fazendo. Ele melhorou, pode ser melhor."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.