Copa do Brasil: Athletico-PR recebe Botafogo tentando quebrar escrita

O Athletico-PR recebe o Botafogo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) na Arena da Baixada, em Curitiba, pela Copa do Brasil, com o desafio de quebrar uma escrita. Esta é a terceira oportunidade na qual as duas equipes se encontram em uma circunstância como esta, e nas duas anteriores o Alvinegro levou a melhor. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

O primeiro encontro foi pela própria Copa do Brasil, na edição de 1999 da competição. Naquela oportunidade o Furacão foi eliminado nos pênaltis em casa após cada equipe triunfar em um jogo por 2 a 1. Dez anos depois, os clubes se reencontraram, mas desta vez pela Copa Sul-Americana. O confronto terminou com vitória do Glorioso por 3 a 2 após um empate sem gols na Arena da Baixada.

Para quebrar esta escrita o Furacão conta com um bom histórico recente na competição. Campeão em 2019, além de vice em 2021, o Athletico-PR vem chegando com muita força nos últimos anos de Copa do Brasil. A equipe paranaense se classificou para as oitavas após eliminar o CRB na terceira fase na disputa de pênaltis (após derrota por 1 a 0 no Rei Pelé e vitória de 2 a 1 na Arena da Baixada).

Para a partida desta quarta o técnico Paulo Turra tem como único desfalque o atacante Rômulo, que sofreu uma lesão muscular. A provável formação inicial do Athletico-PR é: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian e Terans; Pablo e Vitor Roque.

Já o Botafogo chega confiante ao confronto. Além do bom retrospecto contra os paranaenses, o time de General Severiano vive um ótimo momento. Líder do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota para o Goiás na última rodada, e com classificação convincente na rodada anterior da Copa do Brasil, com um placar agregado de 4 a 0 sobre o Ypiranga de Erechim, o técnico Luís Castro vive seu melhor momento no comando do clube. A expectativa é de que o Glorioso entre em campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Athletico-PR e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o show de bola nacional aqui:

* Colaboração do estagiário Luiz Eduardo da Silva, sob supervisão de Paulo Garritano.