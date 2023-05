Brasileiro feminino: Athletico-PR bate Bahia na abertura da 11ª rodada

O Athletico-PR superou o Bahia por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (12) no Centro de Treinamento do Caju, na partida que abriu a 11ª rodada da Série A1 do Brasileiro de futebol feminino. Com este resultado, as Gurias Furacão assumiram a 12ª posição da classificação, fora da zona de rebaixamento, com dez pontos. Já a equipe baiana permanece na 9ª colocação com 13 pontos.

O @CAPFutFeminino vence em casa com uma virada daquelas! Maiara e Duda Tosti marcaram e garantiram os três pontos das Gurias Furacão! pic.twitter.com/CFw44NxKZX — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 12, 2023

Após um primeiro tempo no qual as equipes passaram em branco, as Mulheres de Aço abriram o placar aos 32 minutos da etapa final, quando Vilma lançou Juliana, que, dentro da área, bateu firme para superar a goleira Thais Helena.

Porém, o Athletico-Pr mostrou força e virou nos minutos finais. Aos 40 Maiara recebeu na entrada da área, se livrou de uma adversária e chutou forte de esquerda para igualar o placar. A virada veio nos acréscimos, com gol em cobrança de pênalti de Duda Tosti.

A rodada terá prosseguimento no próximo sábado (13), a partir das 15h (horário de Brasília), com o confronto entre Grêmio e Real Ariquemes.