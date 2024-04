Contagem regressiva para início dos Jogos chega à marca de 100 dias

O relógio de contagem regressiva da Torre Eiffel para o início dos Jogos Olímpicos de Paris marcou 100 dias para o início das competições nesta terça-feira (16), com os preparativos para o megaevento entrando na reta final.

A tocha olímpica foi acesa na antiga Olímpia mais cedo. Ela chegará à França no dia 8 de maio na cidade portuária de Marselha, após uma viagem no navio Belem, de três mastros.

Todas as infraestruturas permanentes para os Jogos já estão prontas, e a construção de estruturas temporárias foi iniciada em Paris, notadamente na Place de la Concorde (Praça da Concórdia).

Os organizadores contam com o revezamento da chama por toda a França para alterar o clima do país com os Jogos, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto. No mês passado, uma pesquisa mostrou que, na França, 57% das pessoas sentiam pouco ou nenhum entusiasmo pelos Jogos de Paris.

Cartazes de Paris 2024 foram exibidos nas estações de metrô nesta terça-feira e alguns monumentos emblemáticos prestaram homenagem aos Jogos, enquanto as escadas que levam à basílica de Sacre Coeur (Sagrado Coração) estavam sendo pintadas com as cores da Olimpíada.

