Bortoleto estreia como piloto da Sauber em testes da F1 no Bahrein

O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, estreou nesta quarta-feira (26) como piloto da Sauber na fase de testes da pré-temporada de Fórmula 1, no Circuito de Sakhir (Bahrein). Ele é o primeiro brasileiro a voltar às pistas da principal categoria de automobilismo após a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017. Bortoleto correu na sessão vespertina, que precisou se interrompida por queda de energia elétrica no autódromo, na metade do período total de quatro horas para testes..

No início da sessão vespertina, Bortoleto fez apenas oito voltas antes da suspensão, e não registrou tempo. Quando o fornecimento de luz foi reestabelecido, Bortoleto voltou à pista, completou 59 voltas, encerrando o treino em 12º lugar, uma posição à frente do heptacampeão Lewis Hamilton, recém-chegado à Ferrari. O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, fez a volta mais rápida do dia (1m30s430), tempo 0seg1 menor que o segundo colocado Geroge Russel, da Mercedes.

Bortoleto volta a testar o carro C45 da Sauber na quinta (27) e na sexta (28), últimos dois dias de pré-temporada no Bahrein. O jovem paulista tem como companheiro na escuderia suíça o alemão Nico Hülkenberg. A abertura da temporada 2025 da F1 ocorrerá em 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.

Off he goes! 🤩@gabortoleto85 heads out of the garage in the C45 for the first time! 🇧🇷 pic.twitter.com/5o1nRgZjL3 — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) February 26, 2025

O brasileiro foi contratado pela Sauber em novembro passado, após duas conquistas consecutivas: a primeira na Fórmula 3 (2023) e depois na Fórmula 2 (2024). Em 2011, com apenas sete anos, Bortoleto começou nas pistas de kart. Após um ano começou a colecionar conquistas, ainda na categoria Mirim: foi campeão do Open Brasileiro, vice-campeão do Campeonato Brasileiro e vice-campeão do Paulista – todas no kart. Em 2018, o piloto deixou o Brasil em busca de competições na Europa e ganhou ainda mais experiências. Foi campeão sueco de Kart e vice na WSK Super Master Series.

Em 2020, Bortoleto competiu na F4 italiana, terminando em quinto lugar (uma vitória e quatro outros pódios). No ano seguinte, passou a disputar a a Fórmula Regional Europeia (Freca), na equipe FA Racing, montada pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial. O brasileiro terminou em 15º lugar na classificação geral, a quinta melhor marca dentro os 25 pilotos iniciantes na categoria. Em 2022, ainda competindo na Freca, o paulista passou a defender a equipe francesa R-Ace GP e terminou o ano com a sexta colocação geral: foram duas vitórias (Spa-Francorchamps e circuito de Barcelona-Catalunha) e outros cinco pódios.