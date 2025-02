Brasil garante presença no slalom feminino dos Jogos de Inverno

A brasileira Alice Padilha garantiu a classificação do Brasil para a prova de slalom de esqui alpino da próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados nas localidades Italianas de Milão e de Cortina d'Ampezzo no ano de 2026.

Para garantir a classificação, a atleta de 17 anos de idade precisava de apenas um resultado abaixo dos 120 pontos FIS (Federação Internacional de Esqui) na prova de slalom. Com a 14ª posição e um tempo somado de 1min37s75 em uma prova de slalom de nível universitário em Berkshire East (Estados Unidos), Alice garantiu 83.07 pontos FIS. Na média das provas disputadas na temporada (a partir de julho de 2024), a brasileira também está abaixo dos 120 pontos, o que a credencia à vaga. Ela também pode buscar a vaga no slalom gigante, outra prova que disputa regularmente, e precisa de apenas três resultados abaixo dos 120 pontos FIS.

Esta é a terceira vaga do Brasil na próxima edição dos Jogos de Inverno. O país já havia conquistado uma vaga no esqui cross-country masculino, graças ao desempenho de Manex Silva no Mundial Sub-23 da modalidade, e outra, ainda extraoficial, no esqui alpino masculino, por conta do desempenho, principalmente, de Lucas Pinheiro Braathen nas etapas da Copa do Mundo.

Apesar de ser a responsável pela vaga, Alice ainda tem que aguardar a confirmação de sua participação nos Jogos de Inverno, pois a Confederação Brasileira de Desportos na Neve irá definir os convocados ao final do período de classificação, no começo de 2026.