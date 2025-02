“Quase 100%” recuperado, Djoko busca 100º título de simples no Catar

O tenista Novak Djokovic está quase completamente recuperado da lesão que acabou com sua campanha no Aberto da Austrália e, agora, voltou as atenções para a conquista do 100º título de simples neste mês, no Aberto do Catar.

Vencedor de 24 Grand Slams - os principais torneios do tênis mundial -, Djokovic abandonou a semifinal contra Alexander Zverev no mês passado em razão de uma lesão na coxa.

O número 7 do mundo foi vaiado pela torcida no Melbourne Park e respondeu publicando uma imagem da ressonância magnética da coxa esquerda, com a legenda: “Pensei em deixar isso aqui para todos os ‘especialistas’ em lesões esportivas por aí”.

Ele também se retirou da primeira rodada classificatória da Copa Davis, na qual a Sérvia foi derrotada pela Dinamarca.

“Não há mais ruptura no músculo, a lesão está quase 100% curada…”, disse Djokovic, 37 anos, ao jornal montenegrino Vijesti, em entrevista publicada nesta segunda-feira (10). “Os médicos permitiram que eu treinasse e me preparasse. O torneio em Doha é daqui a uma semana, então manterei o cronograma. Graças a Deus consegui me recuperar rapidamente.”

No Aberto do Catar, entre 17 e 22 de fevereiro, Djokovic espera se tornar o terceiro homem a conquistar 100 títulos de simples na era profissional do circuito, após Jimmy Connors (109) e o ex-rival Roger Federer (103).

