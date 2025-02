Vitória se classifica na Copa do Brasil com triunfo sobre o Maranhão

Volante Baralhas marca o gol do triunfo de 1 a 0 do Leão

O Vitória derrotou o Maranhão por 1 a 0, na noite desta terça-feira (25) no estádio Castelão, em São Luís, para garantir presença na segunda fase da Copa do Brasil. O gol da classificação foi marcado pelo volante Baralhas.

Na próxima etapa da competição nacional o Leão baiano medirá forças com o Náutico, que goleou o Santa Cruz por 4 a 0, no Frasqueirão, em Natal, na primeira fase da Copa do Brasil.

O único gol da partida saiu aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante Janderson fez grande jogada pela ponta direita, antes de rolar para o volante Baralhas, que chegou batendo de primeira, para superar o goleiro Jean.

Outros resultados:

Maringá 1 x 0 Juventude

Barcelona de Ilhéus 1 x 2 Athletic Club

Operário-MS 0 x 1 Criciúma

Pouso Alegre 0 x 2 Athletico-PR

Operário (4) 0 x 0 (2) Sport