Argentina dá início a julgamento sobre morte de Diego Maradona

A Argentina iniciou nesta terça-feira (11) um julgamento há muito aguardado da equipe médica de Diego Maradona, que morreu em 2020, em um caso que despertou emoções no país onde o astro do futebol ainda é reverenciado.

Membros da família Maradona e os acusados chegaram ao tribunal nos arredores da capital Buenos Aires. Enfermeiros, o neurocirurgião e o psiquiatra de Maradona estão entre os acusados de homicídio culposo por negligência.

Do lado de fora do tribunal de apelações de San Isidro, fãs levaram cartazes com a mensagem “Justiça para D10S”, usando um apelido baseado no número da camisa de Maradona e na palavra espanhola para Deus.

Maradona é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

Sete membros da equipe médica devem comparecer ao tribunal em um julgamento que deve durar vários meses. Um oitavo membro enfrentará um julgamento por júri em julho.

Maradona morreu em casa em novembro de 2020 de insuficiência cardíaca, aos 60 anos, enquanto se recuperava de uma cirurgia, para remover um coágulo sanguíneo, realizada dias antes. Sua equipe médica rejeita as acusações de “homicídio simples com dolo eventual” no tratamento do ex-jogador do Boca Juniors (Argentina) e do Napoli (Itália).

Se condenados, eles podem pegar penas de prisão de 8 a 25 anos.

A morte de Maradona abalou a Argentina, onde ele é reverenciado por ter levado o país à glória na Copa do Mundo de 1986, provocando acusações sobre quem era culpado após a longa batalha de Maradona contra o vício em drogas e problemas de saúde.

Mais de 100 depoimentos de testemunhas devem ser apresentados ao tribunal de três juízes, desde membros da família e médicos até amigos e jornalistas. No primeiro dia do julgamento, os promotores lerão o indiciamento.

Os investigadores classificaram o caso como homicídio culposo, porque determinaram que os acusados estavam cientes da gravidade do estado de saúde de Maradona e não tomaram as medidas necessárias para salvá-lo.

“Há elementos mais do que suficientes para provar que Diego não foi tratado adequadamente”, disse Mario Baudry, advogado de um dos filhos de Maradona que, juntamente com outros membros da família, apresentou o caso a repórteres.

“A Justiça os acusou de homicídio com dolo eventual. Esperemos que a justiça seja feita, é o que todos nós queremos”, acrescentou o advogado.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.