Corinthians quebra jejum e fatura em casa o 31º título do Paulistão

Com 1 a 0 no 1º jogo, Timão levantou a taça após 0 a 0 com Palmeiras

Após quase seis anos de jejum, o Corinthians voltou a levantar a taça do Campeonato Paulista, após empate sem gols com o Palmeiras, em noite iluminada do goleiro Hugo, que defendeu cobrança de pênalti de Rafael Veiga, no segundo tempo, na Neo Química Arena. Com a vantagem da vitória por 1 a 0 no jogo de ida (gol de Yuri Alberto), o Timão venceu no placar agregado e festejou em casa o 31º título com a Fiel, que lotou a Arena com direito a recorde de público: 48.932 torcedores presentes.

A partida foi marcada por confusões no segundo tempo, a primeira delas após pênalti cometido pelo zagueiro Félix Torres em dividida de bola com o atacante Vitor Roque, aos 22 minutos. Os jogadores do Verdão reclamaram por expulsão do defensor, que já recebera um cartão amarelo. Mas o árbitro não deu. À beira do gramado, o técnico Abel Ferreira também protestou e foi advertido com amarelo, e logo depois foi expulso por excesso de reclamações. Cinco minutos depois, o zagueiro corintiano foi de fato expulso, após nova falta em cima de Vitor Roque, e o Timão seguiu até o fim com um jogador a menos em campo.

Já nos acréscimos, novo tumulto em campo: ao cobrar falta na linha de fundo, o camisa 10 do Corinthians Memphis Depay pisou na bola e gerou mais confusão. Vitor Roque discutiu com o holandês provocou confusão generalizada, inclusive com agressão física entre alguns jogadores. Nas arquibancada, torcedores acenderam sinalizadores, e a fumaça tomou conta do estádio. Após interferência do VAR, o árbitro expulsou dois jogadores: o goleiro palmeirense Marcelo Lomba por um tapa no rosto do volante Jose Martinez, e o próprio Martinez, por revidar a agressão. Com tantas interrupções, houve mais acréscimos, e a partida terminou após 108 minutos.

O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians. Fechado na marcação, os donos da casa dificultaram a vida do Palmeiras, que precisava vencer ao menos por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Mas a melhor chance na primeira etapa foi do Timão, aos 26 minutos: Memphis toca para Garro na esquerda e o meio-campista manda um bomba de fora da área que explode na trave do gol do Palmeiras.

Após o intervalo, o Verdão voltou mais motivado a abrir o placar. Aos quatro minutos, Raphael Veiga deu o passe para Vitor Roque adiantado dentro da área, mas o camisa 9 tentou desviar de direita e furou o chute. ´Aos 22 minutos, Vitor Roque é lançado em velocidade e derrubado pelo zagueiro corintiano Félix Torres na disputa de bola na entrada da área. O árbitro anotou pênalti para o Palmeiras e manteve a decisão, apesar de muita confusão dentro e fora de campo – os palmeirenses pediam a expulsão do defensor corintiano. Na cobrança de pênalti por Raphael Veiga, brilhou a estrela do goleiro Hugo Souza, que espalmou e evitou o gol do Verdão. Já nos acréscimos, o Corinthians teve ótima chance de abrir o placar: Memphis toca de primeira para Yuri Alberto, que cara a cara com o goleiro Weverton, acaba chutando em cima dele.