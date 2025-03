F1: McLaren se diz confiante na harmonia dos pilotos Norris e Piastri

A McLaren está confiante de que a competição entre Lando Norris e Oscar Piastri não colocará em risco a defesa do título mundial de construtores pela equipe no campeonato de Fórmula 1 se os pilotos estiverem lutando pelo título entre os pilotos.

No ano passado, a dupla somou seis vitórias em corridas, garantindo à McLaren seu primeiro campeonato de construtores em 26 anos, mesmo que Max Verstappen tenha conquistado o quarto título consecutivo de pilotos com a Red Bull.

Com a McLaren impressionando durante os testes de inverno (no Hemisfério Norte) no Barein, Norris é o favorito das casas de apostas na pré-temporada para o campeonato de pilotos, enquanto Piastri também se declarou pronto para a disputa.

A história da Fórmula 1 está repleta de rivalidades ferozes dentro da mesma equipe que levaram a acidentes e desperdiçaram pontos no campeonato, mas o diretor da equipe McLaren, Andrea Stella, disse que eles estavam em uma boa posição com Norris e Piastri antes do Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada.

"Como qualquer outra equipe, analisamos o que poderia ter sido feito melhor e o que fizemos bem no ano passado e, na verdade, ficamos bastante orgulhosos do que conseguimos, mesmo em termos de competição interna", disse ele aos repórteres em Albert Park na quinta-feira (13). "O respeito, o relacionamento dentro e fora do carro, as corridas mano a mano que aconteceram em alguns momentos entre Lando e Oscar... Eles ofereceram algumas situações que analisamos juntos, mas ofereceram uma grande maioria de como queremos ver nossos dois pilotos trabalhando juntos, correndo juntos, e isso realmente nos deu uma boa referência de como queremos continuar no futuro". "Foi um processo muito, muito colaborativo e solidário, e sinto que estamos entrando nesta temporada em uma posição muito forte."

O britânico Norris, que obteve quatro vitórias na última temporada, em comparação com as duas de seu companheiro de equipe australiano, disse que não havia regras específicas de engajamento, já que a temporada ainda não havia começado.

No entanto, ele disse que os dois pilotos sabem onde estavam as "linhas vermelhas".

"Estamos livres para correr. Estamos felizes em competir uns contra o outro", disse Norris aos repórteres. "É claro que temos de saber que vamos nos enfrentar muito nesta temporada, e espero que sim". "Mas nosso ponto forte na última temporada foi ajudarmos um ao outro e sempre nos darmos um bom espaço, fazermos corridas justas, esse tipo de coisa". "E precisamos manter isso. Essa é uma das nossas maiores coisas como equipe e nosso maior objetivo."

Piastri disse que ele e Norris estão começando do zero.

"Tudo está muito claro e discutimos muito sobre a última temporada e como administramos a parte final do ano passado", disse ele. "Acho que este ano estamos começando do zero novamente, nós dois vamos tentar o nosso melhor para vencer."

