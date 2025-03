Fluminense e Flamengo começam a decidir o título do Carioca

Fluminense e Flamengo iniciam nessa quarta-feira (12), a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, a disputa da final do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o confronto decisivo ao vivo.

Com uma sequência de nove partidas de invencibilidade (seis vitórias e três empates), a equipe das Laranjeiras chega confiante à final.

Além disso, o Fluminense se apega a um retrospecto recente positivo diante do Flamengo. Sob o comando de Mano Menezes, o Tricolor não foi derrotado pelo Rubro-Negro dirigido por Filipe Luís: “Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota do Filipe é para nós. Porém, cada jogo tem sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que estarão nessa receita que esperamos que funcione”, declarou o técnico do time das Laranjeiras após o empate com o Volta Redonda no último domingo (9).

Para a partida decisiva, o Tricolor ainda não deve contar com o retorno do meio-campista Paulo Henrique Ganso, que ainda busca entrar em forma após se recuperar de um quadro de miocardite. Fora isso, o técnico Mano Menezes contará com todos os seus titulares: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio (Freytes), Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Agustín Canobbio e Germán Cano.

Já o Flamengo entra em campo sem ter uma de suas principais peças, o atacante Bruno Henrique, que sentiu dores musculares na coxa direita na vitória do último sábado (8) sobre o Vasco. O jogador é o artilheiro do Rubro-Negro em 2025, com cinco gols marcados.

Sem Bruno Henrique, o time da Gávea pode iniciar a partida com Juninho no comando de ataque, ou com a improvisação de algum outro atacante na posição, como o equatoriano Plata. Assim, o Fla deve iniciar a decisão com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Juninho (Gonzalo Plata).

Porém, mesmo com desfalque tão importante, o Flamengo chega com certo favoritismo ao confronto, por possuir a melhor campanha da primeira fase da competição, sem qualquer derrota no Carioca quando atuou sob o comando de Filipe Luís.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Flamengo com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: