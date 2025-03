Mesmo com vitória em casa, Corinthians é eliminado da Libertadores

Empurrado por sua Fiel torcida, o Corinthians conseguiu derrotar o Barcelona de Guayaquil (Equador) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (12) em Itaquera, e acabou sendo desclassificado da Copa Libertadores. Agora o Timão disputará a Copa Sul-Americana.

A equipe brasileira foi eliminada da principal competição de clubes da América do Sul porque, no confronto de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores (a última antes da etapa de grupos da competição continental), perdeu de 3 a 0 para os equatorianos. Assim, precisava ao menos de um triunfo com três gols de diferença para decidir nas penalidades máximas.

Jogando em casa, o Corinthians pressionou muito o Barcelona, mas o primeiro gol saiu apenas aos 39 minutos do primeiro tempo, graças a cabeçada do zagueiro Félix Torres. Aos 16 minutos da etapa final a tarefa do Timão ficou um pouco mais simples, após a expulsão de Leonai. Porém, a equipe comandada pelo técnico argentino Ramón Díaz conseguiu marcar apenas mais uma vez, aos 42 minutos com Carrillo. Desta forma a equipe brasileira cai da Libertadores e segue para a Sul-Americana.