Nova Zelândia retorna à Copa do Mundo após 3 a 0 sobre Nova Caledônia

Última participação do país na competição foi na edição de 2010

A Nova Zelândia se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (24) ao derrotar a Nova Caledônia por 3 a 0, com gols dos veteranos Michael Boxall e Kosta Barbarouses no segundo tempo, que ajudaram o time a voltar à competição pela primeira vez desde 2010.

Boxall marcou seu primeiro gol pela Nova Zelândia em sua 55ª partida pela seleção, de cabeça, aos 15 minutos do segundo tempo, e Barbarouses ampliou cinco minutos depois, levando mais de 25.000 torcedores ao êxtase no Eden Park.

Elijah Just marcou o terceiro gol aos 35 minutos da segunda etapa para garantir que a Nova Zelândia avançasse para sua terceira Copa do Mundo, depois de disputar os torneio de 1982 e 2010.

SEE YOU IN ‘26 🇳🇿🏆 pic.twitter.com/PiCofS1bVn — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) March 24, 2025

A Nova Zelândia ficou de fora das três últimas Copas do Mundo após derrotas em repescagem.

Mas com a Oceania recebendo uma vaga na Copa pela primeira vez, os All Whites eram a equipe favorita da região.

A Nova Zelândia se tornou a segunda nação a garantir vaga no torneio co-organizado por Estados Unidos, Canadá e México, com o Japão se classificando com uma vitória em casa sobre o Barein na semana passada.

