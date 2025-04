Arsenal derrota Real Madrid e avança à semi da Liga dos Campeões

O Arsenal (Inglaterra) não deu qualquer chance de reação ao Real Madrid (Espanha) nesta quarta-feira (16) e chegou às semifinais da Liga dos Campeões, após uma vitória por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, completando um placar agregado de 5 a 1.

Arsenal beat Real Madrid to reach the semi-finals 💪#UCL pic.twitter.com/DNqHFf7XOV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025

Atual campeão e 15 vezes vencedor da competição, o Real nunca pareceu capaz de se recuperar da desvantagem de 3 a 0 conquistada na partida de ida das quartas de final, na semana passada. Quando Bukayo Saka marcou para os visitantes, aos 65 minutos, o destino da disputa estava efetivamente selado.

O brasileiro Vinicius Júnior aproveitou um raro deslize defensivo alguns minutos depois para animar a torcida da casa, mas foi tarde demais para o time do técnico italiano Carlo Ancelotti.

A superioridade do Arsenal nas duas partidas foi ressaltada nos acréscimos, quando o brasileiro Gabriel Martinelli avançou para marcar.

Agora o time inglês enfrentará o PSG (França) em sua primeira semifinal da Liga dos Campeões desde 2009.

“Acho que é uma noite muito especial para este clube, é uma noite histórica para este clube”, disse Declan Rice, do Arsenal, que com duas sublimes cobranças de falta na semana passada colocou o time no controle.

“Havia muita conversa sobre a volta deles dos mortos, já fizeram isso tantas vezes antes. Mas tínhamos tanta fé e confiança naquele primeiro jogo que tínhamos o suficiente para vir aqui e vencer o jogo”, afirmou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.