Arsenal vence Real por 3 a 0 e fica perto da semi da Liga dos Campeões

Duas fantásticas cobranças de falta de Declan Rice e uma finalização certeira de Mikel Merino deram ao Arsenal (Inglaterra) uma vitória enfática por 3 a 0 sobre o Real Madrid (Espanha) no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium, nesta terça-feira (8).

A famous night for The Arsenal 🔴#UCL pic.twitter.com/rT8c7FGLAA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2025

O time da casa foi melhor desde o primeiro tempo, enquanto o Real começou devagar, com Eduardo Camavinga quase marcando um gol contra constrangedor quando bloqueou a saída de bola de Antonio Rüdiger, antes de Thomas Partey forçar Thibault Courtois a fazer a defesa.

O Real ameaçava nos contra-ataques, embora suas poucas oportunidades tenham surgido de erros do Arsenal, e os atuais campeões pareciam desarticulados o tempo todo.

Courtois era, de longe, o goleiro mais ocupado e fez uma defesa dupla impressionante no final do primeiro tempo para manter o jogo empatado.

No entanto, não havia maneira de impedir o primeiro gol de Rice, em uma cobrança de falta forte que contornou a barreira e passou por cima do goleiro, aos 13 minutos do segundo tempo.

“Originalmente, eu ia cruzar a bola, mas acabei vendo a barreira com a posição do goleiro. Pensei [...] é só tentar”, declarou Rice.

O Arsenal poderia ter feito o segundo gol logo em seguida, não fosse por mais uma defesa heroica de Courtois, que fez a intervenção para impedir Gabriel Martinelli de marcar, seguida por outra defesa em finalização de Merino.

A segunda cobrança de falta de Rice foi ainda melhor do que a primeira, com um chute no ângulo aos 25 minutos, deixando os 15 vezes campeões europeus atordoados.

Merino, então, chutou com frieza após cruzamento de Leandro Trossard, a 15 minutos do fim, dando ao Arsenal uma vantagem considerável para levar a Madri na próxima semana.

O Real ainda terá de tentar superar essa vantagem sem Camavinga, que recebeu o segundo cartão amarelo nos segundos finais por chutar a bola para longe.

Os visitantes tiveram algumas chances, principalmente com Kylian Mbappé, que chutou para fora no final de um contra-ataque rápido, com o placar ainda em 0 a 0 no primeiro tempo.

Porém, o Real não convenceu no ataque e agora sofreu 11 gols em seus últimos quatro jogos em todas as competições.

O vencedor do confronto enfrentará Aston Villa (Inglaterra) ou PSG (França) nas semifinais.

